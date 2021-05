Cachorro vira-lata caramelo prende a cabeça ao espiar casa vizinha

Uma vira-lata caramelo mobilizou quatro bombeiros em um resgate curioso em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A cadela tentou dar uma espiada na casa da vizinha, mas ficou com a cabeça entalada em um buraco de um muro. As informações são do portal G1.

A "aventura" da cachorra, chamada Mel, foi descoberta pela tutora, Rosângela Silva, que estava saindo para o trabalho. De acordo com ela, a cadela, que tem um ano e oito meses, dorme em uma área separada da casa, mas circula diariamente pelo terreno do imóvel durante a manhã. "Ninguém entendeu o motivo dessa curiosidade", comentou.

Rosângela e cinco parentes tentaram retirar Mel do buraco, o qual serve para escoamento da água da chuva. Após 1h30 de tentativas sem sucesso, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Legenda: Cadela pulou de alegria quando se viu livre da prisão após a bisbilhotagem. Foto: arquivo pessoal/Rosângela Silva

Os agentes precisaram quebrar o muro usando uma ponteira e uma marreta. Meia hora depois, Mel estava livre e solta — ela não parava de pular após o resgate. “A Mel sempre foi uma cadelinha esperta, está com a gente desde quando nasceu. Foi um alívio pra gente e pra ela. Depois do susto é só comemorar”, afirmou a tutora.