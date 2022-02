[IMAGENS FORTES] Tio atropela assaltantes que roubavam sobrinhos em São Paulo https://t.co/CMjGBSuaZS pic.twitter.com/rCNRnIQloe — Diário do Nordeste (@diarioonline) February 16, 2022

Um homem atropelou dois assaltantes em uma moto logo após perceber que os sobrinhos dele haviam acabado de ser assaltados. O caso ocorreu no distrito do Jabaquara, em São Paulo, no último sábado (12). Conforme o portal G1, a dupla, de 26 e 29 anos, foi levada a um pronto-socorro após o atropelamento e presa posteriormente, e o caso, registrado como legítima defesa pela Polícia Civil paulista. Ainda segundo a publicação, um dos criminosos teve alta; o outro segue internado.