Um policial militar reagiu a um assalto em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e matou um dos suspeitos na noite dessa quarta-feira (12). Imagens gravadas por câmera de segurança mostram o momento em que uma dupla intercepta o carro do agente e o obriga a descer do veículo com a esposa. Após sair, o PM atira contra os assaltantes. Um deles é atingido, e o outro foge. Conforme o jornal O Dia, equipe da Corporação constatou a morte ao chegar ao local.

