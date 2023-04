O padre Ataniel Silva viralizou após cantar o samba 'Tá escrito', do Grupo Revelação, durante uma missa na Igreja de São Jorge e Nossa Senhora da Glória, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao g1, ele revelou que música é uma "tradução da vida dos brasileiros". A cena foi filmada pelo intérprete da Unidos da Tijuca, Ito Melodia, que também cantou ao lado do padre. Na igreja, é tradição cantar a música durante o momento do abraço da paz nas missas do terceiro domingo do mês.