Idoso tem apartamento invadido e olho perfurado por vizinho nu no interior de São Paulo

Um homem de 62 anos teve o olho perfurado por um vizinho que cometeu o ataque nu, em um conjunto residencial no município de Cubatão, interior de São Paulo. A agressão teria acontecido após o acusado discutir com a irmã e decidir esfaqueá-la. Ele ainda invadiu o apartamento do idoso e o atacou durante a confusão. As informações são do G1;

O agressor, de 37 anos, estava discutindo com a familiar pela janela de um apartamento, quando decidiu descer até o térreo, onde a mulher estava, sem roupas e com uma faca, gritando que iria matá-la. No entanto, antes de chegar até a parente, o suspeito parou no andar do idoso e invadiu a residência dele. Atacado, o senhor acabou tendo o olho perfurado.

Após a agressão, o acusado ainda entrou em luta corporal com a irmã e o cunhado, momento capturado pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens, é possível observar o cunhado tentando conter o agressor, enquanto ele tenta atacar os familiares.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deslocaram-se até o condomínio. Todos os envolvidos foram levados para uma unidade de saúde, e o caso foi registrado como uma tentativa de homicídio.

O idoso está no Hospital Municipal da cidade, internado em estado grave. Já o vizinho foi capturado e está à disposição da Justiça.