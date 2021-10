Homem cospe em segurança de metrô e é imobilizado com golpe proibido em SP; vídeo

Um homem foi contido por dois seguranças do Metrô de São Paulo, nesta quinta-feira (21), com um 'mata-leão', golpe que consiste na imobilização de um indivíduo sufocando-o pelo pescoço. A técnica tem uso proibido pela Polícia Militar e Guarda Civil no estado.

> Não conseguiu assistir ao vídeo? Clique no link.

Imagens feitas por uma mulher que estava no local mostram o momento em que o homem cospe no rosto de um dos agentes. Uma criança, identificada no vídeo como filho do indivíduo imobilizado, presencia a cena e chora. Veja acima.