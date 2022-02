Dezenas de cachorros são encontrados decapitados em matagal de São Paulo

Dezenas de cachorros são encontrados mortos sem a cabeça em São Paulo https://t.co/M5YxFdTpgh pic.twitter.com/bAV6ph65NM — Diário do Nordeste (@diarioonline) February 2, 2022

Dezenas de cães foram encontrados mortos sem a cabeça em um bairro afastado do Centro de Mongaguá, litoral de São Paulo. A moradora Viviane Didier dos Santos gravou um vídeo em que vários corpos de animais com as cabeças arrancadas são vistos em um matagal às margens da Estrada da Fazenda Seabra e afirmou ao portal G1 que o local está com cheiro forte e atrai insetos. Segundo a publicação, a prefeitura municipal afirmou não ter sido acionada, e a Polícia Civil paulista investigará o caso.