Da varanda de casa, homem atira contra frequentadores de bar; veja vídeo

Um homem, não identificado pela reportagem, foi preso em Ceilândia, no Distrito Federal, por ir até a varanda de casa e efetuar disparos contra frequentadores de um bar. O fato ocorreu no último sábado (27), por volta de 20h30. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ninguém ficou ferido. Além do crime, o homem é acusado de atirar pedras em um veículo.



Da varanda de casa, homem atira contra frequentadores de bar; veja vídeohttps://t.co/iqeMaanUXG pic.twitter.com/kUsyXIAyNX — Diário do Nordeste (@diarioonline) November 29, 2021

