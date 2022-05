Caminhão em alta velocidade atropela motociclista parado em pedágio de Minas Gerais

Um caminhão em alta velocidade provocou um acidente em Carmo da Cachoeira (MG) na última sexta-feira (6). Vídeos de câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo pesado trafega na altura do quilômetro 735 da Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, e atinge um motociclista que pagava a tarifa do pedágio da via. A Arteris, concessionária que administra a rodovia, informou ao portal G1 que a vítima do acidente foi socorrida no local pela equipe médica da empresa, estabilizada e levada para hospital com ferimentos moderados. O condutor do caminhão fugiu do local sem prestar socorro, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, segundo a publicação.

