Caixão quebra e corpo de homem cai em cova durante enterro no Rio de Janeiro; veja vídeo

O corpo de um homem, de 50 anos, despencou do caixão na cova, na segunda-feira (22), após as alças da urna funerária quebrarem no cemitério de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Familiares e amigos que acompanhavam o sepultamento ficaram transtornados com a situação. A Secretaria de Serviços Públicos do município informou que abriu uma sindicância para apurar os responsáveis pelo ocorrido.

⚠ IMAGENS FORTES



O corpo de um homem despencou do caixão na cova, na segunda-feira (22), após as alças da urna funerária quebrarem no cemitério de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Saiba mais em: https://t.co/wHWWxI6RwQ pic.twitter.com/PkyNBQPkrG — Diário do Nordeste (@diarioonline) November 23, 2021