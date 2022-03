Vídeo registra momento em que homem desmaia pendurado em brinquedo ‘Garra Gigante’ em Manaus

Durante a noite da última quinta-feira (17), um homem desmaiou após ficar pendurado em brinquedo "Garra Gigante" no Amazonas Shopping, localizado na zona Centro-Sul de Manaus.

O equipamento levantava os participantes por um gancho até o centro da caixa. O objetivo da atração era pegar guloseimas e brindes na piscina de bolinhas.

As imagens mostram o homem pendurado por um gancho do equipamento. Ao longo do vídeo, ele se curva para pegar o máximo de bolas e prêmios possíveis. No entanto, no momento em que retorna para a base abraçado aos brindes, ele desmaia.

Funcionários do equipamento se aproximam para prestar socorro ao homem e retirá-lo do equipamento. O centro de compras detalhou, em nota, que o participante passou mal após brincar diversas vezes e não adotar a postura correta para utilizar o brinquedo.

De acordo com o portal D24 Amazonas, a “Garra Gigante” é indicada para crianças a partir de quatro anos e adultos, aguentando peso máximo é de 120 quilos.

Além disso, o portal detalhou que um atendimento foi oferecido pelo ambulatório médico do shopping. Porém, o homem disse que que não seria necessário. “A empresa lamentou o ocorrido e ressalta que todos os cuidados serão redobrados”, concluiu.

