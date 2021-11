VÍDEO: Homem sobe em capô de carro que parou na faixa de pedestre ao atravessar a rua

Um motorista que parou em cima de uma faixa de pedestre em Caçu, no interior de Goiás, se deparou com uma cena inusitada. Ao atravessar a rua, uma pessoa subiu em cima do capô do carro parado sobre a demarcação de segurança.

O caso aconteceu na quinta-feira (25). As imagens são da câmera de segurança de uma loja, que fica ao lado da agência bancária nos arredores. Não houve briga.

Parar sobre a faixa de pedestres é considerado uma infração grave, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Se o motorista fosse flagrado, ele seria multado em R$ 195 e receberia cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

