Vídeo da Procissão do Fogaréu, em Goiás, causa polêmica na web ao ser associada a movimento racista

Assim como várias outras localidades pelo mundo, a cidade de Goiás, localizada no estado de mesmo nome, realizou a tradicional Procissão do Fogaréu, que reproduz a prisão de Jesus Cristo.

Os festejos aconteceram na madrugada da última quinta-feira (6) e reuniram 60 mil pessoas, de acordo com informações do Metrópoles. Conforme a tradição, as luzes são apagadas pouco antes da meia noite e a procissão é iniciada.

História da Procissão do Fogaréu

No Museu da Boa Morte, um grupo de 40 farriocos sai com o objetivo de prender Jesus em uma marcha embalada por tambores. A visão que se tem é de várias tochas.

As vestimentas pontudas dos farriocos representam os soldados romanos que prenderam Jesus e o levaram até Pôncio Pilatos.

Essas roupas, que têm origem medieval, são comumente associadas à Ku Klux Klan (KKK), movimento supremacista branco fundado nos Estados Unidos, em 1865.

Repercussão na web

Na internet, as imagens da Procissão do Fogareú em Goiás geraram desconforto em alguns usuários das redes sociais. A Procissão do Fogaréu é patrimônio cultural de Goiás e recebe pessoas do mundo inteiro.

"Cá prá nós, mas essa 'procissão do fogaréu' em Goiás é meio estranha, não!?", disse um usuário do Twitter. Enquanto alguns questionavam, outros explicavam que se trata de uma tradição e defendem que não há relação com o movimento supremacista branco.

"A Procissão do Fogaréu surgiu em 1745… faz parte da cultura do Estado de Goiás! E não tem relação NENHUMA com o movimento supremacista branco que surgiu em 1865!!! (120 depois)", defendeu uma outra usuária.

"A procissão do fogaréu acontece desde 1745 na cidade de Goias (onde ela é mais famosa) mas acontece também em outros países como Espanha e Portugal. Essa procissão é uma tradição católica na qual se celebra e encena uma parte da via sacra", explicou outro usuário.