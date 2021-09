VÍDEO: Balas rasgam o céu em conflito de facções rivais no Morro do Juramento

Moradores do Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio de Janeiro passaram por momentos de tensão nesta terça-feira (28). Em conflito entre facções rivais da região, balas traçantes puderam ser vistas cruzando o céu na localidade. Assista abaixo.

A ocorrência foi por volta das 21h. Nas imagens, moradores reagem com surpresa e medo ao ouvir os disparos e observar o efeito das balas cruzando a região. O efeito de fogo é gerado pela munição traçante – projétil que contém uma pequena carga pirotécnica em sua base, que inflama quando a pólvora é acionada pela arma.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada. De acordo com informações do portal iG, policiais militares do 3º BPM (Méier) foram deslocados para a região de Tomás Coelho, para checar informações sobre disparos na região. Não houve registro de feridos ou presos.