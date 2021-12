VÍDEO: assaltante leva cadeiradas de funcionários de sorveteria em Santa Catarina

Um homem que tentou assaltar uma sorveteria em Brusque, interior de Santa Catarina, foi contido com cadeiradas por funcionários nesse último domingo (26). A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o suspeito, mas teve de conter a população, que tentava linchá-lo.

VEJA VÍDEO DO MOMENTO:

Assaltante leva cadeiradas de funcionários de sorveteria em Santa Catarina https://t.co/k7Us5EVtxB pic.twitter.com/HAeA18ubif — Diário do Nordeste (@diarioonline) December 28, 2021

O assaltante "já se encontrava bastante lesionado antes da chegada da guarnição", segundo a PM divulgou em nota. As informações são do g1.

As cadeiradas foram gravadas por câmeras de segurança da sorveteria. O homem de 32 anos foi preso em flagrante por tentativa de assalto e encaminhado para Unidade Prisional Avançada de Brusque, após ser atendido em um hospital.

Criminoso portava faca

Segundo a PM, o homem ameaçou as pessoas presentes na sorveteria com uma faca. O caso ocorreu por volta das 20h47 do último domingo, no bairro Santa Rita.

Ao perceber o crime, um funcionário golpeia o homem com um cadeira de madeira, enquanto outros trabalhadores o agrediam para "imobilizá-lo", segundo depoimentos.

"Na hora foi um susto. Depois que fomos pensar nas consequências do que poderia ter acontecido", informou a administração da sorveteria.