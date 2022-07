Cachorro pitbull é morto a tiros por assaltante no Rio Grande do Sul

Um cachorro foi assassinado a tiros por um assaltante em Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), nessa quinta-feira (21). O pitbull tentava proteger o tutor, um adolescente de 16 anos, quando foi atingido pelos disparos. Nas imagens de câmera de segurança (assista acima), é possível ver o momento da abordagem, quando o cão acaba saindo da coleira para correr atrás do criminoso. O tutor não foi atingido e correu para pedir socorro. As informações são do G1. O pitbull foi socorrido, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil