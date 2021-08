Vice-governador do Mato Grosso bate na mulher durante férias, diz colunista

Otaviano Pivetta, 62, vice-governador do Mato Grosso, foi denunciado por agressões pela mulher, a advogada Viviane Cristina Kawamoto, com quem é casado desde 2019. Segundo o Blog do Noblat, do portal Metrópoles, ele teria espancado ela na residência do casal em Itapema, litoral de Santa Catarina.

Segundo laudo divulgado pelo blog, realizado pelo Corpo de Bombeiros de Itapema, foram comprovadas escoriações e hematomas na testa, braços e coxas da advogada. O vice-governador foi indiciado por crime de lesão corporal leve e responderá à ação no Fórum Criminal do município catarinense. A Justiça já abriu prazo para que o Ministério Público se manifeste.

Conforme o blog, Viviane Kawamoto chegou a acionar a polícia duas vezes. Na primeira chamada, após atendimento, desligou o telefone sem nada falar. Na segunda, informou que fora agredida pelo marido. Policiais foram até o casal e o levaram para uma delegacia.

Aos policiais, o vice-governador negou que tivesse batido na mulher. Afirmou que ela se feriu ao morder uma das mãos. A todo o momento dizia aos policiais que era vice-governador do Mato Grosso e que não poderia ser preso. Ele chegou a pagar fiança de R$ 6,6 mil e foi embora da delegacia na madrugada do dia seguinte.

Agressão negada

O blog do Noblat publicou ainda uma nota de Otaviano Pivetta. No comunicado, o político nega violência contra a mulher e diz que a defesa do casal irá arquivar o caso.

“O vice-governador Otaviano Pivetta e sua esposa Viviane Kawamoto Pivetta informam que o desentendimento em Itapema, Santa Catarina, no dia 7 de julho, se tratou de uma discussão de casal e o boletim de ocorrência registrado não condiz com o que realmente ocorreu. Otaviano e Viviane têm o mesmo defensor, que já está atuando para arquivar o caso", diz a nota do vice-governador.

Mudança na versão

Ainda nesta semana, Viviane Cristina Kawamoto postou um vídeo nas redes sociais negando que tenha apanhado do marido. “Nós tivemos uma discussão de casal. Não foi uma agressão, nunca houve agressão. Meu marido nunca foi um agressor. Nós tivemos essa discussão, e por terceiras pessoas envolvidas no momento tomou essa proporção toda”.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil