Vereador, filha de governador e mais 3 pessoas são executadas na fronteira entre Brasil e Paraguai

Um grupo de cinco pessoas foi executado a tiros em menos de 24 horas na fronteira Brasil- Paraguai. Os crimes ocorreram entre essa sexta-feira (8) e o sábado (9). As polícias dos dois países investigam se os assassinatos possuem ligações. As informações são do G1.

Dentre as vítimas, estão Farid Afif (DEM), de 27 anos, vereador de Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense vizinha à paraguaia Pedro Juan Caballero, e Haylée Carolina Acevedo, de 21 anos, filha do governador Ronald Acevedo, do estado paraguaio de Amambaya.

Legenda: Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, era filha do governador de Amambai, Ronald Acevedo Foto: Reprodução

Segundo o portal de notícias, Farid foi o primeiro a morrer, na tarde de sexta, ele é vereador da cidade vizinha onde as outras quatro pessoas foram mortas. Ele teria sido alvejado enquanto pedalava. Algumas horas antes de ser assinando, o vereador teria publicado um vídeo sobre a agenda do dia e informado que passaria em algumas repartições.

Legenda: Farid Charbell Badaoui Afif, de 37 anos, era vereador de Ponta Porã Foto: Reprodução

Já na manhã deste sábado (9), as outras quatro pessoas foram assassinadas na saída de uma casa noturna. O grupo estava em um veículo de placas do Paraguai, e os atiradores em uma camionete.Os suspeitos teriam descido do veículo para disparar e fugido em seguida. As vítimas morreram no local.

Investigação

A imprensa local apontou que o principal alvo era um homem identificado como Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, conhecido como "Bebeto".

No entanto, as pessoas que estariam por perto teriam sido atingidas. As polícias de ambos os países investigam se há relação entre os assassinatos.

Vítimas em Pedro Juan

Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos (paraguaia)

Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos (paraguaio)

Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos (brasileira)

Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos (brasileiro)