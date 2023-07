Ventania do ciclone extratropical faz sete voos arrematarem em São Paulo

Devido ao mau tempo que ocorre no Sudeste e Sul do País, sete voos tiveram que arremeter — abortar uma tentativa de pouso — em São Paulo. Os fortes ventos provocados pelo ciclone extratropical afetaram os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, nesta sexta-feira (14).

As informações são do site especializado Airway. Outros dois voos foram realocados para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Um dos casos mais peculiares foi um avião de pequeno porte, que partiu de Confins, para a capital paulista. A aterrissagem estava planejada para 12h55, desta quinta-feira (13). Contudo, os pilotos tentaram duas aproximações, mas sem sucesso, e assim, alteraram o destino para Campinas.

Da empresa Gol, dois Boeing 737, conseguiram pousar após uma tentativa de pouso frustrada. O mesmo ocorreu com um voo da Latam, que havia partido de Curitiba.

Ciclone extratropical

Pelo menos quatro mortes foram confirmadas decorrente da passagem do ciclone extratropical pelo Brasil. Nesta sexta-feira (14) a massa de ar polar deve derrubar as temperaturas em vários pontos do Brasil.

As mortes foram registradas em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.