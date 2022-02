"Veneno em nossos filhos não": cartazes com frases antivacina pediátrica são expostos em São Paulo

Cartazes com as frases "Veneno em nossos filhos não" e "Proteja seu filho" foram colados em postes próximos a unidades de saúde em Araçatuba, no interior de São Paulo.

As mensagens com informações falsas dizem que as vacinas pediátricas ainda estão em fase experimental, não imunizam e podem causar doenças como infarto, trombose, AVC e miocardite. O material ainda afirma que as escolas não podem exigir comprovante de vacinação.

Legenda: Uma mulher foi flagrada pelas câmeras de um estabelecimento comercial colando os papéis Foto: Reprodução/TV Globo

Uma mulher foi flagrada pelas câmeras de um estabelecimento comercial colando os papéis e entrando em um carro na madrugada da última quarta-feira (10).

Segundo a TV Globo, foi feito um Boletim de Ocorrência, e a Promotoria de Juventude e da Infância de São Paulo informou que o caso já foi denunciado à prefeitura. Os responsáveis, se identificados, poderão sofrer ação civil pública por danos coletivos à infância e juventude.

Cartazes são removidos por morador

Moradores da cidade ficaram indignados com a exposição dos cartazes na região dos bairros Jardim TV e Morada dos Nobres, e um morador resolveu retirá-los. As mesmas mensagens já haviam sido coladas novamente no Jardim TV, na manhã desta quinta (11).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Araçatuba, os cartazes foram a primeira ação do tipo na cidade e que "não apoia atos contrários à vacina e à ciência". O órgão ainda reforça que a segurança e a eficácia das vacinas é comprovada cientificamente, e pediu que pais e responsáveis não deixem de levar os filhos para tomar o imunizante.