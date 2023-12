Vendedora tem parte da orelha arrancada com mordida após cobrar dívida de cliente

A vendedora de semi-joias Raylland Ferreira Barros, de 28 anos, teve parte da orelha arrancada na última quarta-feira (6) após cobrar uma dívida de uma cliente em Araguaína (TO). As informações são do g1.

De acordo com a Polícia, Raylland teria vendido R$ 1 mil em semi-joias a uma mulher de 25 anos, que teria agredido a vendedora com a mordida. Raylland foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Hospital Regional de Araguaína.

Raylland mostrou em suas redes sociais trechos da conversa que teria tido com a suspeita, que a ameaça após a cobrança: "tu quiser esperar, espera. Se não quiser azar o seu. E se quiser tretar [brigar] comigo só 'bora' vê quem é mais louca".

Cirurgia plástica

Após a vendedora publicar as informações na internet, a suspeita foi até o local de trabalho dela onde as duas começaram a brigar, de acordo com o relatório da polícia. Durante a confusão, a mulher de 25 anos arrancou um pedaço da orelha da vítima com uma mordida.

"Ela me bateu, eu bati nela e nessa história eu saí prejudicada porque ela mordeu a minha orelha que arrancou um pedação. Vou ter que passar por uma cirurgia plástica", explicou Raylland em vídeo.

A suspeita chegou a fugir, mas foi encontrada após buscas na região. Ela foi levada para a 5ª Delegacia de Polícia Civil de Araguaína, onde foi autuada por lesão corporal.