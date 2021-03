Veja resultado da Timemania 1614, de 18/03: confira os números sorteados

A Timemania sorteou os números do concurso 1614 no dia 18/03

07 - 20 - 47 - 57 - 65 - 73 - 78

Time do Coração:

SANTO ANDRE/SP

Como receber o prêmio

Se a sua aposta foi a vencedora, você pode receber o prêmio nas agências da CAIXA ou em qualquer casa lotérica que for credenciada. Se o prêmio líquido for maior do que R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), você deve recebê-lo somente nas agências da CAIXA, levando comprovante de identidade original, CPF e o recibo premiado original da aposta.

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos Aposta mínima: R$3,00 - 10 números Acertos Selecione 7 6 5 4 3 Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em) 1º 7 números 26.472.637 2º 6 números 216.103 3º 5 números 5.220 4º 4 números 276 5º 3 números 29 Time do Coração Um clube de futebol 80