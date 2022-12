Veja o que se sabe sobre morte de adolescente após briga em shopping durante jogo do Brasil

Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros após uma confusão que começou dentro de um shopping em Barretos (SP), durante a transmissão do jogo do Brasil pela Copa do Mundo. A briga se estendeu para o estacionamento do local, onde os disparos foram efetuados. A Polícia Civil investiga o caso. As informações são do G1.

Até o momento, um suspeito, que é menor de idade, foi identificado e apontado como o autor dos disparos que mataram a jovem na saída do centro comercial.

A polícia chegou a apreender o adolescente na sexta-feira, mas a Justiça determinou a soltura dele neste sábado (10).

Quem são as vítimas?

São as primas Bárbara Carolina Cantídio e Débora Cristina Rebor Basílio, ambas de 17 anos, moradoras de Barretos.

As famílias relataram que elas tinham ido ao shopping com amigos e outros primos na sexta-feira para acompanhar a transmissão da partida entre Brasil e Croácia.

Bárbara morreu na saída do shopping após ser baleada duas vezes no pulmão. Débora foi atingida no tórax por um disparo e está internada em estado grave na Santa Casa de Barretos. De acordo com a família, a bala atingiu o pulmão da jovem.

O corpo de Bárbara foi enterrado no fim da tarde de sábado em Barretos.

Pancadaria dentro do shopping

Por volta das 14h45, a Polícia Militar foi acionada para ajudar a conter uma briga generalizada dentro do North Shopping Barretos.

Vídeos mostram uma pancadaria entre jovens, inclusive com troca de agressões usando capacetes, nos corredores do estabelecimento.

De acordo com a administração do estabelecimento, os seguranças foram acionados para acabar com o tumulto e conseguiram colocar para fora todos os envolvidos na confusão.

As vítimas estavam envolvidas na briga?

Familiares informaram que alguns amigos das primas Bárbara e Débora se envolveram na confusão e que elas tentaram apartar a briga. Em seguida, elas deixaram o centro de compras junto com o grupo de amigos.

Tiros no estacionamento

A PM informou que no momento em que o grupo de Bárbara e Débora saía do estacionamento do shopping e seguia em direção ao ginásio de esportes João Batista da Rocha, o Rochão, ao lado do estabelecimento, os ocupantes de um carro preto passaram atirando.

A família contou que as primas se abraçaram na tentativa de se proteger dos tiros, mas acabaram sendo atingidas pelos disparos.

Bárbara chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Débora foi internada em estado grave na Santa Casa, onde permanecia até a publicação desta matéria.

Suspeito identificado

Ainda na sexta-feira, a Polícia Militar encontrou um dos suspeitos de participação no crime. Testemunhas informaram que ao menos quatro pessoas estavam dentro do carro preto no momento em que os tiros foram disparados.A arma utilizada no crime não havia sido localizada até a publicação desta matéria.

O suspeito identificado é um adolescente de 17 anos. Ele foi apreendido pela Polícia Civil depois que uma das sobreviventes do ataque o reconheceu como sendo o atirador. Em depoimento, ele negou qualquer participação no crime.

O jovem foi levado à Fundação Casa de Araraquara (SP), onde passou a noite.

Briga de grupos rivais

A policia trabalha com a suspeita de que os jovens envolvidos sejam membros de grupos rivais ligados ao tráfico de drogas.

O delegado Edson Winning, que investiga o caso, afirmou que a princípio, o alvo dos tiros seria um amigo das primas, que estava com elas no momento da confusão e que já havia se desentendido com outros jovens duas semanas atrás supostamente por causa de drogas.

O rapaz de 21 anos ficou ferido durante a briga, mas passa bem.

