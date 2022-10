Veja 8 mensagens do Dia dos Professores para homenagear os docentes

No Brasil, em 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor. O profissional da educação é responsável por formar todas as profissões.

Da primeira infância até os estudos mais aprofundados, seja em pós-graduação ou doutorado, é o professor quem guia e orienta o aluno.

O Diário do Nordeste selecionou frases memoráveis de grandes nomes da educação para homenagear os docentes:

Veja mensagens para desejar Feliz Dia dos Professores:

"O professor é, naturalmente, um artista, mas ser um artista não significa que ele ou ela consiga formar o perfil, possa moldar os alunos. O que um educador faz no ensino é tornar possível que os estudantes se tornem eles mesmos"

Paulo Freire, considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina"

Cora Coralina, escritora

"No trilho de uma ferrovia

Um bom professor

No bisturi da cirurgia

Um bom professor

No tijolo, da olaria, no arranque do motor

Tudo que se cria tem um bom professor"

Trecho de canção criada pelo projeto Todos pela Educação

“A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo"

Nelson Mandela, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993, e pai da moderna nação sul-africana

"Um bom professor vale mais que cem sacerdotes"

Thomas Paine, político britânico, revolucionário, inventor, intelectual e um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América

"A tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos"

Clive Staples Lewis, professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo irlandês

"O professor é aquele que faz duas ideias crescerem onde antes só crescia uma"

Elbert Hubbard, filósofo e escritor norte-americano

"Na escuridão da ignorância, é preciso apenas de uma fagulha vinda da educação para mudar e trazer luz ao mundo. E o professor é o responsável"

Anônimo