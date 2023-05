Veja 10 mensagens do Dia das Mães para emocionar e homenagear

O amor incondicional de uma mãe pode ser transmitido desde a primeira vez em que um filho é segurado nos braços até os pequenos cuidados do cotidiano. Em homenagem ao Dia das Mães, o Diário do Nordeste separou mensagens de gratidão e afeto.

No Brasil, a data é comemorada no segundo domingo de maio, marcando um dia de homenagens à maternidade. Mãe não é apenas aquela que dá à luz, mas também todas as mulheres que criam e acolhem um filho para a vida.

Oficialização da data

O Dia das Mães foi oficializado como data comemorativa por Getúlio Vargas em 3 de maio 1932, segundo o Decreto nº 21.366.

“Em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana”.

O documento ainda aponta o dever de reconhecer as mães. Apesar do Estado não poder intervir na expressão de seu povo, “não pode ignorar as legítimas imposições da consciência coletiva”, diz o texto.

VEJA FRASES

Meu maior exemplo, minha heroína, minha mãe. Feliz Dia das Mães! Mãe que cuida, mãe que ama, mãe que acima de tudo é uma grande mulher. Feliz Dia das Mães! Eu desejo que todas as mães consigam receber um porcento de todo o amor que elas já propiciaram ao mundo. Feliz Dia das Mães! Se hoje estou onde estou foi porque em algum momento você me ajudou a levantar e me ensinou a caminhar, me mostrou o caminho a seguir e me ensinou a amar. Eu te amo. Feliz Dia das Mães! Desde o primeiro choro, desde o primeiro sorriso, desde a minha primeira lembrança eu já sabia que eu tinha a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães! Mãe, você se doou por inteira desde o primeiro segundo, cuidou de mim antes mesmo que eu conseguisse respirar e pode ter certeza que ti amarei para sempre. Feliz Dia das Mães! Eu não conseguiria retribuir o amor que eu ganhei, mas prometo continuar tentando até meu último dia. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães para quem cuidou de mim, quem me acolheu, e quem me mostou que era possível amar. Feliz Dia das Mães para a pessoa mais guerreira que esse mundo já viu. Desejo que eu possa retribuir minimamente todos os momentos de carinho e amor que me destes durante toda a minha vida. Feliz Dia das Mães!

