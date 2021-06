Valmar Souza Paes, pai de Eduardo Paes, morre de Covid-19

Valmar Souza Paes, pai de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, morreu nesta sexta-feira (25) vítima de complicações da Covid-19. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo e do G1.

Ele estava internado há dois meses no Hospital Copa Star, localizado na Zona Sul da capital carioca, para receber os cuidados devidos.

No dia 28 de abril, Valmar Souza Paes, de 78 anos, precisou ser intubado para seguir com o tratamento contra a doença causada pelo novo coronavírus.

Além de Eduardo Paes, o pai do prefeito do Rio de Janeiro deixa outros dois filhos, bem como cinco netos e a esposa, com quem foi casado por 54 anos.