Vacina da AstraZeneca com produção 100% brasileira é aplicada pela primeira vez no País

Após transferência de tecnologia da farmacêutica Astrazeneca, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) começou a aplicar os primeiros lotes da vacina totalmente produzida no Brasil nesta terça-feira (22). A cerimônia aconteceu no Ministério da Saúde, em Brasília, e o ministro Marcelo Queiroga foi quem aplicou as primeiras doses.

"Isso representa uma grande aposta no fortalecimento do complexo industrial da saúde", disse Queiroga.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do imunizante no último dia 7 de janeiro, pouco menos de dois anos após a vacinação contra a Covid iniciar no Brasil.

Segundo a Fiocruz, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) tem 21 milhões de doses do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) nacional, em diferentes etapas de produção.

Nísia Trindade, presidente da Fiocruz, disse que o momento é um "marco da autossuficiência brasileira". "A adesão à vacinação foi um elemento central ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no País", completou.