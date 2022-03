Uso de máscara deixa de ser obrigatório em locais fechados de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados de todo o Estado, a partir desta quinta-feira (17).

O uso seguirá compulsório em espaços de saúde, como hospitais e unidades básicas de saúde (UBSs), e nas estações e nos veículos de transporte coletivo, como metrô, trem e ônibus.

"Acabo de assinar decreto que libera imediatamente o uso de máscaras em locais fechados em SP. O avanço da vacinação e a queda nas internações e óbitos permitem esta medida. Momento tão esperado depois de dois anos desafiadores. Estou muito feliz!", publicou no Twitter.

Finalmente sem máscaras!



Desde o último dia 9, o uso de máscara em locais abertos de São Paulo já não era obrigatório.

Situação epidemiológica em SP

Doria informou que a decisão foi tomada após nota técnica do Comitê Científico demonstrar uma melhora consistente na situação epidemiológica no Estado.

Segundo o Governo paulista, os especialistas do comitê consideraram o índice de vacinação com duas doses no Estado, que atingiu o patamar de 90% do público-alvo (pessoas acima de 5 anos). A meta percentual é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS).

A análise observou que, após 14 dias do feriado de Carnaval, houve manutenção da melhora dos indicadores epidemiológicos, indicando queda na transmissão. O Governo aponta que, pela sexta semana seguida, foi registrada queda de internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria.