Universidade abre processo disciplinar contra aluno que exibiu cenas de sexo durante aula online

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) decidiu abrir um processo disciplinar contra um estudante que exibiu cenas de sexo explícitas durante uma aula online. O comunicado da instituição foi divulgado neste domingo (18). As informações são do portal G1.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a cena erótica sendo exibida durante uma aula do curso de Administração, realizada de forma virtual através de uma chamada de vídeo na sexta-feira (16). Nas imagens, a professora se manifesta sobre a situação desconfortável.

"Não sei o que faço numa situação dessas. A única câmera ligada eu acho que é a câmera que não deveria estar ligada. É constrangedor, evidentemente. A gente está gravando, inclusive", disse a docente.

Para resolver a situação, a profissional da instituição sugere que todos se desconectem da sala e reiniciem a aula em outra. Os participantes acatam a sugestão da docente.

O aluno responsável pelo episódio deverá ser julgado com base na Resolução Normativa número 17 do Conselho Universitário e pode ser advertido ou até expulso da instituição.

Em nota, a universidade chamou o episódio de "lamentável" e disse que o estudante já foi identificado.

Punições

A resolução normativa do Conselho Universitário no qual a investigação da falta disciplinar do discente será baseada aborda advertência, repreensão, suspensão e eliminação como penas disciplinares. A norma institui como infrações atos contra a integridade física e moral da pessoa, contra o patrimônio ético, científico, cultural e material, e contra o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas.

A nota oficial é assinada pela Coordenação do Curso de Graduação em Administração, Direção do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Caso o vídeo que está circulando nas redes sociais tenha sido divulgado por um aluno, esse estudante também estará sujeito a sanções.

Segundo a nota, a coordenação do curso, direção do centro e a Prograd "prestam total solidariedade à docente responsável pela disciplina, ao mesmo tempo em que irão requerer a abertura de procedimento para apurar não apenas a conduta do estudante, mas dos responsáveis pela divulgação do vídeo em que está configurada a infração disciplinar".