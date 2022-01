Tubarão é avistado em Saquarema, no Rio de Janeiro, próximo a turistas; veja vídeo

Um tubarão foi avistado por banhistas enquanto nadava próximo à arrebentação das praias de Saquarema, na cidade do Rio de Janeiro. Em imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível observar o animal a poucos metros de turistas, que estavam na faixa de areia. As informações são do jornal O Globo.

Segundo os relatos, o tubarão media mais de 2 metros de cumprimento e foi visto nas praias de Itaúna e da Vila. Os bombeiros isolaram parte da praia após ser registrada a presença do predador.

O biólogo marinho Marcelo Szpilman explicou, à publicação, que as gravações indicam que se trata de um tubarão galhudo ou galha-preta. Conforme o especialista, o avistamento de animais do tipo é mais comum durante o verão, época em que eles se aproximam mais do litoral. Mesmo com a proximidade, o profissional destacou não haver necessidade de pânico.

O tubarão "sempre estará por ali"

"Não há nada de mais no fato de verem um tubarão perto da praia, qualquer praia. É ali que ele se alimenta e sempre estará por ali. Acontece que, nesta época do ano, as águas estão claras e as pessoas os avistam mais", frisou ao O Globo.

Marcelo Szpilman biólogo marinho "Há um grande mito em torno da presença deste animal. A recomendação, é claro, é para que se evite o banho de mar enquanto se avista um tubarão, mas eles sempre estarão ali. Os mares são deles, é importante lembrar."

Ainda conforme relatos publicados nas redes sociais, banhistas que estavam em Itaúna disseram que o animal se aproximou após pescadores relatarem a presença de um cardume na região.

