Tríplex do Guarujá vai ser sorteado pela internet em março de 2022

O apartamento tríplex do Guarujá vai ser sorteado na internet no dia 30 de março de 2022. A propriedade foi atribuída ao ex-presidente Lula pelo ex-juiz Sergio Moro no âmbito da Operação Lava Jato. As informações são de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

O imóvel foi arrematado em leilão pelo empresário Fernando Gontijo. Ele decidiu sortear o tríplex na plataforma pancadao.com.br.

Para participar do sorteio é preciso pagar a assinatura do site, de R$ 19. Quem ganhar o sorteio vai se tornar dono do imóvel e não precisará desembolsar mais nenhum valor além da assinatura.

Lula nunca ocupou o tríplex nem teve propriedade registrada em seu nome. O imóvel se tornou um dos mais famosos do País, porém, atribuído ao petista ao virar centro de um inquérito contra Lula.

