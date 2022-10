TRE-SP acata recurso e Pablo Marçal é considerado eleito deputado federal

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) considerou na última sexta-feira (14) o coach Pablo Marçal eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. A candidatura dele estava sub judice desde o fechamento das urnas para avaliação de embargos de declaração. As informações são do G1.

Marçal teve seu pedido de registro de candidatura rejeitado pelo TRE-SP no fim de setembro devido à falta de apresentação de documentos. Ao concorrer sob judice, a sua votação não foi considerada inicialmente para a definição dos eleitos.

Com isso, o coach é deputado federal eleito com 243.029 votos no último dia 2 de outubro. O tribunal fez uma revisão dos votos proporcionais de todas as coligações.

A oficialização da candidatura após uma decisão do TRE de 6 de outubro abriu uma vaga para seu partido. A revisão do quociente eleitoral no estado fez com que o PT perdesse uma das cadeiras conquistadas em São Paulo no 1º turno.

A cadeira em questão era do candidato Paulo Teixeira, que deixou a lista dos eleitos e passa à condição de 1º suplente da Federação Brasil da Esperança, formada por PC do B, PV e PT. Ele conquistou 122.800 votos no dia 2 de outubro.

Polêmica envolvendo o coach

Em janeiro deste ano, Marçal havia ganhado destaque na mídia após uma expedição motivacional ao Pico dos Marins, em Piquete, interior de São Paulo, que colocou a vida de 32 pessoas em risco de morte, de acordo com os bombeiros.

Na época, os bombeiros que participaram do resgate criticaram o coach e disseram que Marçal foi totalmente irresponsável. Nas redes sociais, o influenciador minimizou as críticas e afirmou que "quem não quer correr risco fica em casa vendo stories".