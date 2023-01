Tragédia no trânsito: pai, mãe e quatro filhos morrem em acidente de carro no Espírito Santo

Um acidente de trânsito resultou em seis mortes, na manhã deste domingo (15). O caso aconteceu na BR-101, no Espírito do Santo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as seis vítimas eram da mesma família (pai, mãe e quatro filhos menores de 10 anos).

O veículo onde a família estava colidiu de frente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. O carro com placas de Macaé, no Rio de Janeiro, seguia no sentido Norte, em direção à Bahia, disse a Polícia.

Quem conduzia o veículo era Marcos Souza Santos, de 36 anos. No banco do passageiro da frente estava Edinalva dos Santos Costa. Todas as crianças estavam sentadas no banco de trás (João Victor dos Santos Costa Souza, 10; Juan Pedro dos Santos Souza, 7; Débora Vitória Santos Souza, 4; e Maria Luíza Santos, de um ano e quatro meses)

De acordo com o inspetor da PRF, Willis Lyra, ainda não dá para afirmar se todos os ocupantes do carro de passeio usavam ou não cinto de segurança.

Legenda: Foto: Divulgação/PRF

"O que podemos afirmar é que se usavam, estava de maneira inadequada, já que havia excesso de passageiros no banco de trás. O permitido são três na parte traseira do veículo e estavam em quatro. Das crianças, apenas o bebê estava na cadeirinha corretamente", segundo o inspetor.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 6h. O inspetor afirma que a família saiu de Macaé na tarde desse sábado (14), passou por Vitória por volta de 2h e seguiu caminho no sentido Norte.

"Tudo indica que o pai tenha dormido ao volante numa região de reta. Já que no asfalto não foram encontradas marcas de frenagem", explicou o policial.

O caminhão estava carregado com toras de madeira. O motorista do caminhão saiu sem ferimentos e teria dito às autoridades que foi surpreendido com o veículo na contramão, tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

A via ficou totalmente liberada por volta de 13h deste domingo. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Linhares e devem ser liberados ainda neste domingo (15).