Traficante mata mulher que não quis beijá-lo em SP; polícia investiga

Uma mulher de 26 anos foi assassinada na favela de Paraisópolis após negar um beijo para traficante em bar, em São Paulo. O homem seria integrante de facção criminosa e ela teria passado pelo chamado "tribunal do crime". Conforme o Uol, três suspeitos de envolvimento foram presos na última quarta-feira (14).

O assédio aconteceu no dia 14 de agosto, quando a vítima foi sequestrada e mantida em cárcere privado. Na manhã seguinte, policiais militares realizaram o resgate.

Depois da ocorrência, a mulher, que trabalhava como cuidadora de idosos, denunciou a ocorrência em depoimento à Polícia Civil e se escondeu em Taboão da Serra.

No entanto, o paradeiro foi descoberto há três semanas e ela foi assassinada. O corpo não foi localizado.

Os três suspeitos de envolvimento no homicídio foram presos em flagrante pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. No local, os agentes apreenderam um revólver e drogas.

Como aconteceu o assédio

O Uol detalhou que a jovem estava em um bar na estrada Dom João Ney, no Itaim Paulista, acompanhada de três amigas quando foi abordada pelo homem, no dia 14 de agosto. Ele afirmou que tinha interesse nela e insistiu em beijá-la.

A Polícia Civil detalhou que o traficante "passou a tocá-la, segurar os seus braços, forçando abraços e beijos, mas ela se esquivou de todas as tentativas e começou a se irritar com ele. Inclusive, o xingou e eles passaram a discutir".

Apesar de ser rejeitado, o traficante disse que 'ela iria ser a mulher dele, por bem ou por mal, que ele era de facção e que ficaria com quem quisesse'.

O delegado Pedro Ivo Corrêa dos Santos, da 5ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos do Deic, explicou que a facção envolvida se posiciona contra crimes sexuais. No entanto, "obriga mulheres a se relacionarem com os seus integrantes".

Sequestro e cárcere privado

Em depoimento à polícia, a jovem disse que foi sequestrada e ficou em cárcere privado entre a madrugada do dia 14 de agosto e a manhã do dia 15.

A ação aconteceu depois da mulher discutir com ele. O traficante reagiu, afirmando que "ela estava desacatando ele" e que "não é assim que se trata um irmão". Por isso, tomou a chave do carro dela e anunciou o sequestro.

Ela só conseguiu escapar do local após policiais militares chegarem.

Após se esconder em Taboão da Serra, a facção criminosa encontrou o paradeiro dela e a assassinou após outro "tribunal do crime".