Trabalhadores da Educação são incluídos no grupo prioritário para receberem vacina contra a Covid-19

Os trabalhadores da Educação foram incluídos no grupo prioritário para receberem a vacina contra a Covid-19. Eles poderão tomar o imunizante a partir da próxima remessa. A proposta foi aprovada nesta quinta-feira (27) pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT) do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), que integra o CIT, serão contemplados trabalhadores da educação dos ensinos básico e superior das redes pública e privada.

"O início da vacinação está previsto para a próxima remessa dos imunizantes que serão entregues aos estados. A partir de agora, a cada novo lote, uma quantidade será destinada aos trabalhadores da educação", explicou a governadora.

Vacinação de professores no Ceará

Nesta quinta-feira (27), o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou que a vacinação dos professores contra a Covid-19 no Estado deverá começar nesta sexta-feira (28) ou sábado (29).

"Conversei ontem com o secretário [estadual da Saúde] Cabeto, e a previsão é que no mais tardar sábado, estará iniciando a vacinação. Queremos vacinar em curto prazo todos os professores do estado do Ceará", assegurou.

Fluxo presencial de aulas

O governador também ponderou que o retorno ao fluxo presencial de aulas poderá acontecer ainda neste ano. A reabertura das escolas, contudo, depende do alcance da vacinação da comunidade escolar.

"O objetivo é garantir que a gente possa iniciar, a partir do próximo semestre, a partir de todos os professores vacinados, as nossas aulas, mas só faremos isso, falo no ensino público, com a vacinação de todos os nossos professores e colaboradores da educação".

Imunização por faixa etária

Com a nova medida, o Ministério da Saúde quer iniciar o envio de doses para vacinação dos trabalhadores de educação, que seriam os próximos da lista nacional, enquanto a imunização dos grupos prioritários atuais é concluída.

Passada essa etapa, que, na prática, já ocorre em diversos estados, seria aberta a possibilidade também de iniciar, em alguns locais, o início da vacinação por faixa etária, que iria da maior para a menor idade -pessoas de 59 a 55 anos, seguido de 54 a 50 anos e assim por diante.

A medida ocorreria em conjunto com a vacinação dos últimos grupos prioritários, que seguem a ordem do plano de vacinação. Entram na lista:

Trabalhadores do transporte coletivo e metroviário

Caminhoneiros

Trabalhadores industriais

Funcionários da limpeza urbana

Para que o início da vacinação por faixa etária possa ocorrer, municípios devem pactuar a estratégia em conjunto com os estados em comissões técnicas e reservar uma parte das doses para manter a imunização dos grupos prioritários.

"É destinar parte das doses para seguir com idade e parte para seguir com o plano", completou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.

Segundo ele, dados da situação atual da epidemia mostram a possibilidade de avançar na vacinação por faixa etária.

"De 59 a 50 anos, também vem se verificando um aumento da mortalidade. Quanto mais velho, maior o risco de complicação e morte", afirmou.

Na reunião, a pasta não detalhou se haveria critérios mais específicos para definição de quais locais podem iniciar a vacinação por faixa etária nem quais os percentuais de reserva propostos por idade e para os grupos prioritários enquanto isso ocorrer.

Baixa demanda

Questionado pela reportagem sobre a proposta, o Ministério da Saúde disse apenas que mais dados devem constar de nota técnica.

Ao aprovar a proposta, secretários de saúde citaram que alguns municípios têm deixado doses estocadas por terem baixa demanda para alguns grupos - caso da população em situação de rua ou população privada de liberdade, por não terem presídios ou serem cidades menores, por exemplo.

Vacinação até o fim do ano

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem dito que pretende terminar a vacinação de toda a população adulta - ou seja, além dos grupos prioritários - até o fim deste ano.

O cronograma de doses, no entanto, tem enfrentando impasses junto a alguns fornecedores devido ao atraso na entrega de insumos usados na produção de vacinas.

Nesta quarta (26), novo cronograma divulgado pela Saúde reduziu para 43,8 milhões a previsão de doses de vacinas contra Covid a serem distribuídas em junho. Até então, a estimativa, calculada a partir de dados de fornecedores, era de 52,2 milhões de doses.

Aumento de Covid-19

Ainda no encontro, gestores manifestaram preocupação com novo aumento de casos confirmados da Covid-19 no país e pediram apoio do Ministério da Saúde na organização de ações.

"Falam que estamos entrando na terceira onda. Acho que nem saímos da primeira. Nosso alerta é no sentido de estarmos atentos ao recrudescimento da pandemia nesse momento. Para 2021, vamos precisar de muito mais recursos na Saúde do que tivemos em 2020", disse o presidente do Conasems, Willames Freire.

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, confirmou que os dados apontam um aumento de casos nas últimas cinco semanas, mas evitou definir se a situação se trata de uma terceira onda. "Às vezes também tenho a impressão de que tivemos um recrudescimento de uma única onda", comentou.

