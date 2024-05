Temporais deixam oito mortos e 18 desaparecidos no Rio Grande do Sul

Oito pessoas morreram e 18 ficaram desaparecidas em meio ao temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nessa terça-feira (30). As chuvas afetaram 77 municípios, segundo a Defesa Civil.

Várias pessoas e animais ficaram ilhados após casas e pontes serem destruídas. Segundo o g1, o governo federal enviou dois helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) na noite de ontem para sobrevoarem a área de Santa Cruz do Sul, Sinimbu e Candelária em busca de ilhados.

Ponte é levada em Santa Tereza

Em Santa Tereza, uma das cidades atingidas pelas chuvas, uma ponte foi levada pela correnteza no momento em que a prefeita Gisele Caumo (PTB) gravava um vídeo de alerta aos moradores.

Na cidade de Encantado, famílias de alguns bairros precisaram ser removidas por causa das chuvas que elevaram o nível do Rio Taquari, segundo a prefeitura local.

O governo do Rio Grande do Sul informou ontem que reuniu um gabinete de crise com o governador Eduardo Leite, secretários, forças de segurança e outras instituições na sede da Defesa Civil estadual.

Legenda: Governo do RS pediu ao governo federal urgência na ajuda aérea para o resgate de pessoas em áreas mais críticas Foto: Reprodução/Prefeitura de Bento Gonçalves

Na ocasião, Eduardo Leite ligou para o presidente Lula por telefone, pedindo urgência na ajuda aérea para o resgate de pessoas em áreas mais críticas.

Alerta do Inmet

Na noite de ontem, o Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo para o Rio Grande do Sul e litoral de Santa Catarina.

No comunicado, o instituto fala de grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em algumas cidades.

Conforme o aviso, as áreas de risco são o sudoeste, noroeste, nordeste, sudeste, centro ocidental e oriental rio-grandense, a região metropolitana de Porto Alegre e sul catarinense.