Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 26

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (26/9), exibe o filme “A Cinco Passos De Você” após “Pantanal”, às 22:55, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "A Cinco Passos De Você"

Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Assista ao trailer de "A Cinco Passos De Você"

FICHA TÉCNICA DE "A Cinco Passos De Você"

Título Original: Five Feet Apart

Título Original: Five Feet Apart
Elenco: Claire Forlani; Moises Arias; Kimberly Hebert Greg; Cole Sprouse

Dubladores:

Direção: Justin Baldoni

Justin Baldoni Nacionalidade: Americana