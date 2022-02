"Taxa do príncipe" continua em vigor mesmo após Câmara aprovar PEC para fim de laudêmio

A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que transfere gratuitamente a estados e municípios os terrenos da marinha ocupados pelo serviço público desses governos e, mediante pagamento, aos ocupantes particulares. A Proposta de Emenda à Constituição 39/11 foi aprovada em dois turnos na última terça-feira (22) e será enviada ao Senado.

Segundo a Agência Câmara de Notícias, a PEC ainda prevê a transferência gratuita também dos terrenos de marinha onde estão instalados serviços estaduais e municipais sob concessão ou permissão. A transferência será gratuita ainda para habitações de interesse social, como vilas de pescadores.

Atualmente, a taxa de foro tem alíquota de 0,6%, e é cobrada anualmente sobre o valor da edificação. Quando o laudêmio é comercializado, a taxa é de 5% do valor do imóvel.

Ainda há uma "taxa de ocupação", que varia entre 2% ou 5% do valor do imóvel, cobrada de quem ainda não firmou o contrato de aforamento com a União, como um contrato de arrendamento, além do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

"Taxa do príncipe" continua em vigor

Apesar da aprovação da PEC para o fim do laudêmio, a polêmica cobrança da "taxa do príncipe", exigida em Petrópolis, continua em vigor. A taxa diz respeito a movimentações de compra e venda de imóveis de marinha, em que o valor é destinado a herdeiros da família imperial brasileira.

Com a tragédia em Petrópolis, que já resultou em pelo menos 198 mortes, diversos internautas se posicionaram pedindo que o valor do laudêmio fosse destinado a ajudar as vítimas.

LEIA MAIS Negócios Entenda por que o Brasil não tem príncipe mas herdeiros da família imperial recebem o laudêmio

A deputada Joenia Wapichana (Rede-RR), contrária à PEC, argumentou que a manutenção dos terrenos de marinha enquanto bens da União é relevante na atualidade, "pois eles são aliados estratégicos não apenas para a adaptação às mudanças climáticas, mas também para a redução da vulnerabilidade da zona costeira frente aos eventos externos e ao aumento do nível do mar", disse.

Já o deputado Alceu Moreira (MDB-RS) disse que a aprovação da PEC trará benefícios à população. "Quem cuida mais do terreno de marinha? O município ou a União? A PEC trata das áreas consolidadas em áreas urbanas. Serão terrenos nos quais a população poderá fazer investimentos e melhorar seu uso", afirmou.

De acordo com o governo, existem cerca de 500 mil imóveis no País classificados como terrenos de marinha, dos quais em torno de 271 mil aparecem registrados em nome de responsáveis únicos (pessoas físicas e jurídicas).