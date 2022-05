Até quando pode pagar o Enem? Veja detalhes e como acessar a taxa

Os estudantes que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 devem realizar o pagamento da inscrição até esta sexta-feira (27). O pagamento de R$ 85 é obrigatório para quem não obteve isenção da taxa.

O pagamento pode ser realizado por meio de Pix e de cartão de crédito, além do boleto bancário. As provas nas versões impressa e digital serão aplicadas em 13 e 20 de novembro.

O pagamento pode ser feito em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários dentro do prazo estabelecido. Já o pagamento via cartão de crédito ou Pix deve ser feito seguindo as orientações apresentadas ao selecionar a opção, e não CNPJ do Inep.

Confira passo a passo

Para ter acesso à emissão do "Boleto" é necessário entrar no site do Enem 2022 e escolher a opção "Página do Participante". Uma vez realizado o login, informado o CPF e a senha, é possível emitir o documento. Confira passo a passo:

Passo 1: Na parte esquerda do menu da página tem a opção "Inscrição". O aplicante deve selecionar a aba “Pagamentos/Isenção”;

Legenda: Opção de "Boleto" está disponível na Página do Participante do Inep Enem Foto: Reprodução

Passo 2: Posteriormente, deve clicar na opção “Boleto” para solicitar o documento;

Legenda: É possível escolher entre a opção "Boleto" ou "Pix/Cartão de Crédito" Foto: Reprodução

Passo 3: Por fim, estudantes devem apertar no botão “Baixar seu boleto” a fim de efetuar o download do arquivo. O "Boleto" gerado virá com a data de vencimento para 27/5/2022.

Legenda: Ao escolher a opção "Boleto", o site irá gerar automaticamente Foto: Reprodução

