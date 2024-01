Suspeito morre de infarto durante fuga de assalto em SP

Um homem teve um infarto enquanto fugia da polícia após roubar um carro, na zona sul de São Paulo. O suspeito foi abandonado pelo comparsa, tendo sido encontrado morto na Estrada de Itapecerica da Serra, em São Paulo, na terça-feira (9). O outro homem envolvido na ação criminosa foi preso pela Polícia.

As informações são do portal Metrópoles. O veículo foi roubado quando a vítima saía de casa. O momento foi flagrado por câmeras de segurança. A mulher ainda entra em luta corporal com os suspeitos, mas é retirada do carro.

Agentes da Polícia, que faziam patrulhamento próximo ao local do crime, começaram a perseguir o automóvel que estava em alta velocidade.

Por meio do Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Copom), os militares que estavam em campo foram informados que o veículo havia sido roubado momentos antes.

O suspeito, identificado como Danilo Carneiro de Sousa, foi abordado e confessou aos PMs o roubo do veículo. Danilo ainda informou que abandonou em uma estrada o outro suspeito. Danilo foi preso em flagrante e o 47º Distrito Policial de São Paulo é responsável pelas investigações.