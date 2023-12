Suspeito envolvido na morte de jovens encontrados mortos é preso no Paraguai

O suspeito de matar dois jovens em Birigui, em São Paulo, foi preso, nesta sexta-feira (1º), no Paraguai. Jimmy Pereira da Silva, 21, e Caroline Batista, 22, foram degolados por Washington Elias Relíquias de Souza Sarmento, 29. Uma mulher de 24 anos, suspeita de envolvimento no crime, também foi presa. As informações são do UOL.

Washington foi encontrado na rua. Na abordagem dos agentes, o suspeito informou ser cidadão brasileiro e estava ilegal no Paraguai. Na delegacia, os policiais verificaram o mandado de prisão em aberto pelo homicídio dos jovens.

A Justiça concedeu o pedido de prisão temporária para a Washington e sua companheira, identificada como Kathlen da Silva Ferreira.

Veja também

Companheira presa

Kathlen da Silva Ferreira, 24, companheira de Washington, também foi presa na última segunda-feira (27). Ao UOL, o delegado responsável pelo caso, Eduardo Lima de Paula, relatou que ela negou a autoria das facadas contra os jovens.

A mulher disse ainda que não participou da ocultação dos cadáveres. Em choque após o crime, ela teria aceitado fugir com Washington ao Paraguai. Contudo, informou que o retorno a Birigui seria para prestar depoimento à polícia.

Segundo a suspeita, Jimmy e Washinton eram apenas conhecidos. "Se encontraram em um barzinho na terça, dia 21 de novembro, e ele [Jimmy] pediu para pernoitar na casa do amigo para ficar com a Caroline. O suspeito teria concordado. Lá teriam usado drogas e bebido juntos", informou o delegado.

O crime teria ocorrido na manhã de 22 de novembro. Jimmy teria sido o primeiro a ser morto, em seguida Caroline que viu o assassinato do jovem.

"A dinâmica dos fatos será esclarecida no decorrer das investigações e com a juntada de novos elementos probatórios e laudos periciais", disse.

Entenda o caso

Em uma breve ligação, Washington ligou para sua irmã confessando a autoria de um dos assassinatos. Segundo a mulher contou à polícia, o suspeito disse ter “esfaqueado um cara, o matado e deixado na residência”, no bairro Parque das Nações.

Sobre um colchão, Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Caroline Batista Froes, de 22 anos, foram encontrados sem vida, enrolados em lençóis.

De acordo com o Metrópoles, um relatório da polícia informou que Caroline, além de apresentar cortes profundos no pescoço, tinha vestígios de secreção na área íntima. Agora, a investigação busca apurar se a vítima manteve relações com Jimmy pouco antes de morrer, ou se a jovem foi estuprada.