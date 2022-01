Suspeito de racismo, vereador é detido por policiais dentro de piscina no Rio; assista

O vereador Renato Oliveira (MDB-SP) foi detido após se envolver em uma confusão na piscina de um condomínio em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último domingo (23). De acordo informações de testemunhas, ele ofendeu moradores e um funcionário com frases racistas. As informações são do G1.

O político é presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, no interior de São Paulo. Nas imagens, um policial militar entra dentro da piscina onde Renato estava, segurando o parlamentar para tentar contê-lo. Enquanto isso, ele diz que não fez nada e fala palavras de baixo calão.

Assista ao vídeo

Com a ajuda de mais um policial militar, o vereador é retirado da piscina e levado à força para fora do condomínio. Os moradores aplaudem a ação da polícia.

O vereador foi conduzido para a 32 DP (Taquara), onde foi autuado por injúria, preconceito e resistência à prisão.

Defesa do vereador

Segundo o portal G1, Renato Oliveira foi liberado e o inquérito vai ser encaminhado para a Justiça. Ele nega que tenha sido racista.

"Pela manhã, cheguei na piscina e estava conversando com alguns senhores que estavam lá, inclusive brinquei com um. Tava com uma caixinha de som, um deles botou até uma música, e depois informaram que não podia som. Eu desliguei e falei que não sairia da piscina. A polícia veio, eu me desculpei com os outros moradores pelo o acontecido, com a orientação dos policiais de que eu poderia permanecer, eu fiquei lá tranquilo na piscina. Quando novamente eles chamam a Polícia Militar, volta e o cabo Henrique pediu para que eu saísse. Mas não tinha crime nenhum. Um dos funcionários do condomínio, que eu sequer tinha falado com ele, fato confirmado na delegacia por três testemunhas, me acusou de injúria racial, que não tem nada a ver comigo, nada a ver com minha forma de tratar e o denunciei por denunciação caluniosa e a funcionária que foi com ele por falso testemunho", disse o vereador.