Suspeito de matar a estudante Mayara Roquetto é preso em São João da Boa Vista

Foi preso na tarde desta quarta-feira (18), em São João da Boa Vista (SP), Michael Douglas da Silva, de 28 anos, suspeito do assassinato da estudante da Unicamp Mayara Roquetto Valentim. As informações são do G1.

A prisão foi feita pela Polícia Civil e pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar de Piracicaba (SP). O suspeito estava escondido em meio a um matagal, na Serra da Paulista. Ele foi levado para a Delegacia Seccional de São João da Boa Vista.

Mayara desapareceu na manhã do último domingo (15) ao sair de casa para fazer uma caminhada. Seu corpo foi encontrado na noite do mesmo dia, com 28 lesões a faca distribuídas no braço, mão, tórax e cabeça.

Michael Douglas também é suspeito de tentar matar outra mulher, no sábado (14), e já existia um mandado de prisão temporária contra ele, segundo o delegado Fabiano Antunes. Ele também tinha tentado matar o padrasto e é esquizofrênico, segundo a polícia.

Unicamp

Mayara estudava licenciatura em Ciências Biológicas na Unicamp, em Campinas. A Diretoria do Instituto de Biologia da universidade determinou luto de três dias pela morte da jovem.

Em nota, a Unicamp explicou que Mayara ingressou no curso de Ciências Biológicas desde 2017. Ela encerrou o bacharelado no segundo semestre de 2021 e estava cursando a licenciatura.