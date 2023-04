Suspeito de espancar e pisotear homem até a morte é preso no DF

A Polícia Civil prendeu um suspeito de espancar e pisotear um homem de 46 anos até a morte, após a vítima tentar tirar satisfação com o agressor sobre uma outra briga. Conforme o g1, o caso aconteceu no dia 13 deste mês, no Distrito Federal, mas a prisão só foi realizada nessa quinta-feira (20).

As investigações apontaram que o suspeito seguiu pisando na cabeça da vítima mesmo depois dela ficar desacordada. Apesar do homem ter recebido atendimento médico no Hospital de Base, em Brasília, não resistiu aos ferimentos e faleceu quatro dias depois.

O agressor relatou que a discussão com a vítima começou por conta de um suposto assédio sexual contra uma menina de 15 anos com deficiência.

Caso o suspeito seja condenado, poderá cumprir até 30 anos de prisão. O caso segue sendo investigado pela 19ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia.