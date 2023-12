Sisu terá apenas uma edição por ano a partir de 2024; MEC fará anúncio nos próximos dias

Responsável por permitir o acesso a vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Sisu passará a ter uma única edição por ano a partir de 2024.

O anúncio oficial da mudança será feito pelo Ministério da Educação nos próximos dias a partir da publicação do edital no Diário Oficial da União. As informações são da revista Exame.

A alteração no modelo do Sistema de Seleção Unificada foi discutida em setembro durante reunião que contou com reitores e representantes do MEC na sede do Conselho Nacional de Educação (CNE), em Brasília.

O governo havia anunciado outras alterações no Sisu no mês passado, quando foi sancionada a nova Lei de Cotas. Agora, os quilombolas passam a ter uma reserva de vagas específica, nos moldes do que atualmente é feito para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

O teto de renda para se valer das cotas em razão de vulnerabilidade socioeconômica também passou por ajustes. Baixou de um salário-mínimo e meio para um salário-mínimo (hoje, em R$1.320) por pessoa da família.

Quais os efeitos da mudança?

Na opinião de especialistas, a mudança deve evitar que vagas fiquem ociosas devido a candidatos que decidem trocar de instituição de ensino ao conseguir aprovação na segunda edição do processo, que habitualmente ocorria no meio do ano.

Agora, as vagas nas instituições deverão ser ofertadas todas na edição unificada do Sisu. Em 2024, a seleção está inicialmente marcada para ocorrer em janeiro. O MEC, porém, não informou se haverá alteração no cronograma já anunciado.