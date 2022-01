Silas Malafaia compara vacinação infantil com 'infanticídio' e tem tweet removido

Uma postagem realizada pelo pastor Silas Malafaia, na noite de segunda-feira (10), foi removida pelo Twitter. Na publicação, o religioso comparou a vacinação de crianças contra a Covid-19 ao "infanticídio" — ato voluntário de matar uma criança, especialmente um recém-nascido.

"Este tweet violou as regras", diz a mensagem da plataforma após a exclusão do conteúdo.

A declaração do líder evangélico gerou reação entre os usuários da rede social, que usaram a hashtag #DerrubaMalafaia e solicitaram a remoção imediata da publicação. Ao todo, 11 postagens realizadas por ele foram removidas.

Foto: reprodução

Malafaia é um aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), que já criticou a imunização da faixa etária.

O Ministério da Saúde chegou a realizar uma consulta e uma audiência pública sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças, mesmo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a aplicação do fármaco da Pfizer no público infantil, em 16 de dezembro do ano passado.

Vacinação de crianças

O Ministério da Saúde adicionou, na semana passada, indivíduos de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. O primeiro lote de fármacos para esse público está previsto para chegar no Brasil na próxima quinta-feira (13).

Segundo o cronograma do Governo Federal, os imunizantes devem ser distribuídos aos estados no dia seguinte. No entanto, ainda não há uma data oficial para o início da aplicação das doses.