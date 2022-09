Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 20

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (20/9), exibe o filme “As Mil Palavras” após “O Cravo E A Rosa”, às 15:20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "As Mil Palavras"

Após um encontro com um guru espiritual, Jack McCall encontra uma misteriosa árvore no seu jardim. Ele descobre que a cada nova palavra que pronuncia, uma folha cai e a árvore fica mais próxima do fim, o que poderá causar a sua própria morte. Agora, Jack terá que viver sua vida ao máximo, enquanto economiza as palavras que lhe restam.

Veja trailer da Sessão da Tarde hoje

FICHA TÉCNICA DE "As Mil Palavras"

Título Original: A Thousand Words

A Thousand Words Elenco: Eddie Murphy; Kerry Washington; Clark Duke; Cliff Curtis; Emanuel Ragsdale; Lou Saliba; John Gatins

Eddie Murphy; Kerry Washington; Clark Duke; Cliff Curtis; Emanuel Ragsdale; Lou Saliba; John Gatins Dubladores: Jack Mccall:Mário Jorge Andrade/ Caroline Mccall:Priscila Amorim/ Aaron Wiseberger:Gustavo Nader/ Dr. Sinja:Marco Antônio Costa/ Samantha Davis:Mariangela Cantú/ Don Parker:Reinaldo Pimenta/ Annie Mccall:Selma Lopes

Jack Mccall:Mário Jorge Andrade/ Caroline Mccall:Priscila Amorim/ Aaron Wiseberger:Gustavo Nader/ Dr. Sinja:Marco Antônio Costa/ Samantha Davis:Mariangela Cantú/ Don Parker:Reinaldo Pimenta/ Annie Mccall:Selma Lopes Direção: Brian Robbins

Brian Robbins Nacionalidade: Americana