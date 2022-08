Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira, 26

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (26/8), exibe o filme “Fala Sério, Mãe!” após “O Cravo E A Rosa”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Fala Sério, Mãe!"

Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.

Veja o trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "Fala Sério, Mãe!"

Título Original: Fala Sério, Mãe!

Fala Sério, Mãe! Elenco: Ingrid Guimaraes; Marcelo Laham; Larissa Manoela; Cristina Pereira

Ingrid Guimaraes; Marcelo Laham; Larissa Manoela; Cristina Pereira Dubladores:

Direção: Pedro Vasconcelos

Pedro Vasconcelos Nacionalidade: Brasileira

