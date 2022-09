Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 19

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (19/9), exibe o filme “O Bicho Vai Pegar 4” após “O Cravo E A Rosa”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O Bicho Vai Pegar 4"

Após ouvir Elliot contando sobre a lenda de um lobisomen que vive na floresta nacional de Timberline, Boog fica assustado com a história e decide não ir a viagem de acampamento anual que fazem no verão até ter certeza de que o lobisomen não existe. Determinado a ajudar Boog, Elliot se junta com os outros amigos da floresta para desvendar o mistério.

Assista ao trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "O Bicho Vai Pegar 4"

Título Original: Open Season: Scared Silly

Elenco: Elliot Elliot; Boog Boog; Shaw Shaw; Giselle Giselle

Dubladores: Elliot: Paulo Vignolo/ Boog: Marcio Dondi/ Shaw: Luiz Carlos Persy/ Giselle: Iara Riça/ Sr. Salsicha: Júlio Chaves/ Edna: Luciana D'aulizio/ Ed: Marcos Castro/ Ian: Guilherme Briggs

Direção: David Feiss;

David Feiss; Nacionalidade: Americana

