Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira, 8

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (8/9), exibe o filme “Ela Disse, Ele Disse” após “O Cravo E A Rosa”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Ela Disse, Ele Disse"

Ela disse, Ele Disse acompanha Rosa e Léo, adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia, a garota mais popular do colégio.

TRAILER DO FILME DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE "Ela Disse, Ele Disse"

Título Original: Ela Disse, Ele Disse.

Ela Disse, Ele Disse. Elenco: Bianca Andrade; Duda Matte; Fernanda Gentil; Maisa Silva; Marcus Bessa; Maria Clara Gueiros; Matheus Lustosa.

Direção: Claudia Castro.

Claudia Castro. Nacionalidade: Brasileira.